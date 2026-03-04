Cengizhan’dan kötü haber

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Söke 1970'te orta saha oyuncusu Cengizhan Şen sakatlandı. 1-0 kaybedilen Ayvalıkgücü maçında sakatlanan genç yıldızın ayağı alçıya alındı. Kulüpten yapılan açıklamada Cengizhan'ın sağ ayak tarak kemiğine aldığı darbe sonucunda sakatlandığı belirtildi.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
