Basatemür: Böyle devam etmeliyiz

TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir derbisinde Altay'ı 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdüren Karşıyaka, Uşak deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor. Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sahaya 3 puan için çıkacaklarını ifade ederek, "İnşallah çıkışımızı aynı şekilde sürdürürüz. İyi bir oyun temposu yakaladık. Tempo ve coşku devam ettirmeliyiz" dedi.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
