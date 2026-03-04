Altay’da rota 2 maçta 6 puan

İzmir derbisinde Karşıyaka'ya 3-1 yenilen TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Altay'ı zorlu maçlar bekliyor. Ligde 20 puanla düşme hattının 2 puan üstünde yer alan İzmir temsilcisi, ilk olarak Kütahya ile karşılaşacak. Ardından play-off potasındaki Balıkesir'e konuk olacak Altay galibiyete odaklandı.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
