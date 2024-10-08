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Karşıyaka'nın 5 yıllık hedefi
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 4 galibiyetle zirve ortağı olan Karşıyaka, pazar günü Kuşadasıspor deplasmanında sahaya 5 yıl sonra ilk kez 5'te 5 için çıkacak. Son olarak yine 3'üncü Lig'de ilk kez Play-Off oynadığı 2018-19'da son 5 maçını kazanarak adını finallere yazdıran İzmir temsilcisi, geçen sezon ve 2019-2020'de iki, 2020-21'de ise 1 kez 4 maçlık galibiyet serileri yakalamıştı.
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