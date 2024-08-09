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Bursaspor'dan 15. transfer
3. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, geçen sezon 2. Lig'de İnegölspor'da oynayan Furkan Özyapı'yı Kocaelispor'dan kiralık olarak renklerine bağladı. 25 yaşındaki 8 numara, dün Bursaspor'un Bolu Gerede kampına katıldı. Öte yandan Timsah, Bolu'daki ilk hazırlık maçında yarın saat 18.00'de Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak.
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