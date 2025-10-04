CANLI SKOR ANA SAYFA
Esenler Erokspor 67-72 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Esenler Erokspor 67-72 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Trabzonspor, deplasmanda Esenler Erokspor’u 72-67 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 15:11
Esenler Erokspor 67-72 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 72-67 mağlup ederek sezona ikide ikiyle başladı.

Mücadeleye etkili başlayan bordo-mavililer, ilk yarıda rakibine üstünlük kurarak soyunma odasına 44-27 önde girdi. İkinci yarıda Esenler Erokspor'un geri dönüş çabalarına rağmen Trabzonspor üstünlüğünü korudu ve parkeden galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN YILDIZI MARCQUISE REED

Trabzonspor'da Marcquise Reed, 18 sayı üreterek takımının en skorer ismi oldu ve galibiyette başrolü oynadı. Ev sahibi Esenler Erokspor'da Jermaine Love da 18 sayı kaydetti ancak bu performans takımına galibiyeti getirmeye yetmedi.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Çeyrek: Esenler Erokspor 12-21 Trabzonspor

2. Çeyrek: Esenler Erokspor 27-44 Trabzonspor

3. Çeyrek: Esenler Erokspor 45-57 Trabzonspor

4. Çeyrek: Esenler Erokspor 67-72 Trabzonspor

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 4'e yükseltti. Henüz galibiyetle tanışamayan Esenler Erokspor ise 2 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA

Trabzonspor, üçüncü haftada kendi sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Esenler Erokspor ise Glint Manisa Basket deplasmanına çıkacak.

