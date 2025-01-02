İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

Güler, geçtğimiz günlerde altyapısından A takıma kadar yükseldiği ve 2023 yazında rekor bir bonservis bedeliyle Real Madrid'e gittiği eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana ismi sık sık diğer Avrupa takımlarıyla anılan yıldız oyuncu için pek çok takım harekete geçti.