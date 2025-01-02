İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı
Son dakika spor haberleri... Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında flaş bir transfer gerçeği ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Güler, Premier Lig devlerinden o takımın transfer listesinde yer alıyor. İşte detaylar...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Milli futbolcu için son olarak İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
ARDA ARSENAL'IN TRANSFER LİSTESİNDE
Daily Mail'in haberine göre; Arda Güler, Arsenal'ın transfer listesinde yer alıyor.
İngiliz ekibinin Bukayo Saka'nın sakatlığının ardından bir forvet transfer etmek istediği aktarıldı. Ayrıca Thomas Partey ve Jorginho'nun durumuna bağlı olarak orta saha hamlesinin de düşünüldüğü belirtildi.
"EMIRATES'TE HAYRANLARI VAR"
Haberde Arda Güler için, "Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in Emirates'te hayranları var, ancak İspanyol kulübü, 19 yaşındaki Türk milli oyuncuyu geleceklerinin önemli bir parçası olarak görüyor." ifadelerine yer verildi.
TRANSFER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Arsenal'ın Arda Güler haricinde transfer listesindeki diğer isimlerin Nico Williams (Athletic Bilbao), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Alexander Isak (Newcastle United), Benjamin Sesko (Leipzig), Matheus Cunha (Wolverhampton) ve Bryan Mbeumo (Brentford) olduğu iddia edildi.
Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldız, yeni sezonda takımıyla 21 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.
DİĞER