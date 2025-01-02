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Haberler Transfer İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri... Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında flaş bir transfer gerçeği ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Güler, Premier Lig devlerinden o takımın transfer listesinde yer alıyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 12:11
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İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

2025 yılının gelmesiyle birlikte Avrupa'da ara transfer dönemi resmen başladı. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in geleceği de merak konusu.

İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

Güler, geçtğimiz günlerde altyapısından A takıma kadar yükseldiği ve 2023 yazında rekor bir bonservis bedeliyle Real Madrid'e gittiği eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.

İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana ismi sık sık diğer Avrupa takımlarıyla anılan yıldız oyuncu için pek çok takım harekete geçti.

İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

Milli futbolcu için son olarak İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

ARDA ARSENAL'IN TRANSFER LİSTESİNDE

Daily Mail'in haberine göre; Arda Güler, Arsenal'ın transfer listesinde yer alıyor.

İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

İngiliz ekibinin Bukayo Saka'nın sakatlığının ardından bir forvet transfer etmek istediği aktarıldı. Ayrıca Thomas Partey ve Jorginho'nun durumuna bağlı olarak orta saha hamlesinin de düşünüldüğü belirtildi.

İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

"EMIRATES'TE HAYRANLARI VAR"

Haberde Arda Güler için, "Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in Emirates'te hayranları var, ancak İspanyol kulübü, 19 yaşındaki Türk milli oyuncuyu geleceklerinin önemli bir parçası olarak görüyor." ifadelerine yer verildi.

İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

TRANSFER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Arsenal'ın Arda Güler haricinde transfer listesindeki diğer isimlerin Nico Williams (Athletic Bilbao), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Alexander Isak (Newcastle United), Benjamin Sesko (Leipzig), Matheus Cunha (Wolverhampton) ve Bryan Mbeumo (Brentford) olduğu iddia edildi.

İngiliz devinde flaş Arda Güler gerçeği! Transfer listesi ortaya çıktı

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

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