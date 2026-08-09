Yeni sezon öncesi Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor, transfer harekatına ara vermiyor. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Darwin Nunez transferinde son detayları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Şahinkaya, Salah operasyonunda da kulübü temsil eden isim olarak öne çıktı; Mısırlı yıldızı almak için geçtiğimiz hafta Yunanistan'a giden heyete de başkanlık etti. Bu kez, Salah'ın yakın arkadaşı Nunez için Suudi Arabistan'a gidiyor. 27 yaşındaki forvetin şu an market değeri 20 milyon euro.

SÜREÇ ARTIK İYİCE HIZLANDI

Trabzonspor yönetimi, Al Hilal forması giyen 27 yaşındaki Uruguaylı forvet için haftalardır temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde kiralama formülü üzerinde duruluyor. Nunez'in Liverpool'dan yakın dostu Salah ile yeniden aynı takımda forma giyme ihtimalinin, oyuncuyu Trabzon'a ikna etmede önemli bir koz olacağı öne sürüldü. Taraflar arasında yıllık yaklaşık 8 milyon euro'yu bulan bir maliyet üzerinden temasların devam ettiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla 24 resmi maça çıkan Nunez, 9 gol atıp 5 asist yaptı.