CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yıllar sonra veda

Yıllar sonra veda

Türkiye'de jübile geleneği yıllar sonra ilk kez tekrar hayata geçirilirken, 37 yaşında yeşil sahalara veda ederek Göztepe'nin teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı eski takımlarını buluşturacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Yıllar sonra veda
Türkiye'de jübile geleneği yıllar sonra ilk kez tekrar hayata geçirilirken, 37 yaşında yeşil sahalara veda ederek Göztepe'nin teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı eski takımlarını buluşturacak. Köybaşı, Trabzonspor'da 2022 yılında Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Lukaku adım adım F.Bahçe'ye!
Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe...
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
RTÜK'ün ATV'ye kestiği astronomik ceza 17-25 Aralık dönemini anımsattı! Milli yayınlara "yaptırım" kıskacı: Turkuvaz Medya neden hedefte?
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi!
G.Saray'dan savunmaya gençlik aşısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! 15:45
Lukaku adım adım F.Bahçe'ye! Lukaku adım adım F.Bahçe'ye! 15:31
Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta? 14:23
Salah hazırlık maçında oynayacak mı? Salah hazırlık maçında oynayacak mı? 13:50
Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe... Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe... 13:48
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 13:27
Daha Eski
Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı 13:27
Ozan Can Kökçü'den kardeşi Orkun Kökçü'ye destek! Ozan Can Kökçü'den kardeşi Orkun Kökçü'ye destek! 13:24
Milli sporcudan altın madalya başarısı! Milli sporcudan altın madalya başarısı! 11:53
Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? 11:45
Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni 11:38
Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a! Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a! 11:27