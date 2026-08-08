Yıllar sonra veda

Türkiye'de jübile geleneği yıllar sonra ilk kez tekrar hayata geçirilirken, 37 yaşında yeşil sahalara veda ederek Göztepe'nin teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı eski takımlarını buluşturacak.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Türkiye'de jübile geleneği yıllar sonra ilk kez tekrar hayata geçirilirken, 37 yaşında yeşil sahalara veda ederek Göztepe'nin teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı eski takımlarını buluşturacak. Köybaşı, Trabzonspor'da 2022 yılında Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.