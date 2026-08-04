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Trabzonspor'dan transferde Shomurodov hamlesi!

Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Fırtına'nın son olarak gündemine RAMS Başakşehir formasını terleten Eldor Shomurodov geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Trabzonspor'dan transferde Shomurodov hamlesi!

Trabzonspor, Felipe Augusto'nun yerine forvet hattına 18 yaşındaki Rene Mitongo'yu transfer etti. Ancak bordo-mavililerin hücum bölgesine bir takviye daha yapmak istediği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Karadeniz ekibinin, Mitongo'yu oynama garantisiyle kiralık olarak göndermeyi planladığı belirtilirken, forvet hattı için düşündüğü isimlerden birinin Başakşehir forması giyen Shomurodov olduğu ifade edildi. Listede farklı adaylar bulunmasına rağmen teknik direktör Fatih Tekke'nin Özbek golcüyü beğendiği ve transferde öncelikli isimlerden biri olarak gördüğü kaydedildi.

5.8 MİLYON EURO'YA MAL OLDU

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Paul Onuachu ile birlikte 22 gol atarak gol krallığı tacını paylaşan Shomurodov, Başakşehir'e toplamda 5.8 milyon euro maliyetle transfer olmuştu. İstanbul temsilcisi, 2025 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya oyuncunun kiralanması için 3 milyon euro bedel ödemişti.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILDI

Başakşehir, kiralık sözleşmesinin ardından bu yaz kontratta yer alan 2.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Shomurodov'un bonservisini aldı.

Trabzonspor yönetiminin 31 yaşındaki forvet oyuncusu için Başakşehir ile temasa geçtiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Bordo-mavililer, transfer dönemi sona ermeden Shomurodov'u kadrosuna katarak forvet rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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