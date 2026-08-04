Kampın yıldızı Bouchouari

Trabzonspor, Avusturya'da 23 Temmuz'da başlayan yurt dışı kampını tamamladı. Bordo-mavililer, Schladming kasabasında gerçekleştirdikleri 11 günlük yurt dışı kampını tamamlayıp Trabzon'a döndü. Avusturya kampında öne çıkan isim Benjamin Bouchouari oldu. Geçen sezonun başlarında sakat olarak transfer edilen ve son haftalarda ritmini bulmaya başlayan Faslı oyuncu, iyi bir kamp dönemi geçirdi. Hırsı ve azmiyle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki merkez orta saha, hazırlık maçlarında iyi bir performans gösterdi. Tatil döneminde 8 kilo vererek fiziksel olarak kampa iyi bir durumda katılan Onana da tecrübesi ve performansıyla kalede güven verdi. Aral Şimşir ve Muçi gibi oyuncular da dikkat çekti.

KAFKAS, SÜREKLİ KAMPTA YER ALDI

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, sürekli olarak kampta yer aldı. Bordo-mavili takımın yöneticisi, takımla birlikte Avusturya'ya gelirken son güne kadar antrenman ve maçları takip ederek kafilenin yanında bulundu.