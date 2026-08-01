Muhtemel rakiplerimiz

Süper Lig'i geçen sezon 3. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak. Bordo-mavililer, play-off turunu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı elde edecek. Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından 3. eleme turu eşleşmeleri de netleşti. Böylece Trabzonspor'un play-off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler de ortaya çıktı.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Benfica / Hearts
Rangers / Jagiellonia
Ferencvaros / Gornik Zabrze
Viktoria Plzen
Salzburg / Pafos
CSKA Sofia / Maccabi Tel Aviv
Anderlecht / Dinamo Kiev
Lech Poznan / Klaksvik
Omonia Nicosia / Lincoln Red Imps
Shamrock Rovers / Egnatia
KuPS Kuopio / Universitatea Craiova