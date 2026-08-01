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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Muhtemel rakiplerimiz

Muhtemel rakiplerimiz

Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. İkinci eleme turunun bitmesinin ardından temsilcimizin play-off’taki muhtemel rakipleri belli oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Muhtemel rakiplerimiz

Süper Lig'i geçen sezon 3. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak. Bordo-mavililer, play-off turunu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı elde edecek. Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından 3. eleme turu eşleşmeleri de netleşti. Böylece Trabzonspor'un play-off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler de ortaya çıktı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Benfica / Hearts

Rangers / Jagiellonia

Ferencvaros / Gornik Zabrze

Viktoria Plzen

Salzburg / Pafos

CSKA Sofia / Maccabi Tel Aviv

Anderlecht / Dinamo Kiev

Lech Poznan / Klaksvik

Omonia Nicosia / Lincoln Red Imps

Shamrock Rovers / Egnatia

KuPS Kuopio / Universitatea Craiova

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