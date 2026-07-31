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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Onyemaechi takibi!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Onyemaechi takibi!

Fırtına, savunmada adeta joker gibi oynayan Nijeryalı yıldızı izliyor. Trabzonspor, Olympiakos'un 27 yaşındaki yıldızı Bruno Onyemaechi'yi takip ediyor. Sol bek ve sol stoper olarak görev yapan tecrübeli futbolcu, Paul Onuachu ile Nijerya Milli Takımı'nda oynuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Onyemaechi takibi!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Olympiakos'tan Bruno Onyemaechi'yi takip ediyor. Afrik-foot sitesinde yer alan haberde; 27 yaşındaki Nijeryalı savunmacı için bordo-mavililerin uzun süredir takipte olduğu iddia edildi. Olympiakos'un deneyimli futbolcunun bonservisine 3 milyon euro istediği öne sürüldü. Onyemaechi'yi Portekiz ve Yunanistan'dan birçok kulübün izlediği bildirildi. Sol bek ve sol stoperde oynayan Nijeryalı yıldız, savunmada çok yönlülüğü ile tanınıyor.

SOL STOPERDE DE OYNUYOR

Onyemaechi, Nijerya Milli Takımı'nda Trabzonspor'un gol kralı yıldızı Onuachu ile beraber oynuyor. Onuachu'nun yakından tanıdığı deneyimli defans oyuncusunun Olympiakos ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 2.5 milyon euro gösterilen 27 yaşındaki futbolcu daha önce ocak ayında da Karadeniz devinin gündemine gelmişti. Sol bek ve sol stoperde oynayabilmesi bordo-mavili teknik heyetin de elini güçlendirecek bir avantaj olarak görülüyor.

NİJERYA'DA DÜZENLİ OYNUYOR

Bruno Onyemaechi, Nijerya Milli Takımı'nda düzenli forma şansı buluyor. 30 kez Nijerya Milli Takımı formasıyla sahaya çıkan 27 yaşındaki savunmacı Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü olan ülkesinin en önemli isimlerinden biri olmuştu.

BOAVİSTA'DA SOL STOPERDİ

Kariyerindeki çıkışı Portekiz ekibi Boavista ile yapan Bruno Onyemaechi, sol stoperdeki performansıyla dikkat çekmişti. Portekiz temsilcisinde sol bek, sol stoper ve zaman zaman sol kanatta görev yapan Nijeryalı yıldız takımının jokeri olmuştu. Ardından da Olympiakos'a transfer edilmişti.

OLYMPİAKOS'LA 3 KUPA

Yunanistan'da Olympiakos formasıyla 2025-2026 sezonunda üç kupa birden kazanan Bruno Onyemaechi, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı. Yunan ekibiyle lig, kupa ve Süper Kupa kazanarak üçleme yapan 27 yaşındaki yıldız, aynı yıl içerisinde Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda da üçüncülük yaşayarak dikkat çekti.

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