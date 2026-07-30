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Haberler Trabzonspor Osorio adım adım Trabzonspor'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Osorio adım adım Trabzonspor'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Futchile: Trabzonspor, Dario Osorio için Midtjylland’a 20 milyon euro’luk bir teklif yaptı ve Türk kulübüne transfer olmaya çok yakın. Son detaylar görüşülüyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Osorio adım adım Trabzonspor'a! Yapılan teklif ortaya çıktı

Sağ kanat transferinde süreci hızlandıran Trabzonspor, yeni oyuncuyu bir an önce bitirmek istiyor. Dario Osorio ve Tsygankov öne çıkan isimler ancak Prestianni konusunda da temaslar tam olarak kesilmiş değil. Osorio bu oyuncular arasında bonservis maliyeti en yüksek aday. 22 yaşında olduğu için artı 4 yabancı kontenjanına uyan Osorio, yüksek potansiyeli ve skor katkısıyla farkını gösteriyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Şilili futbolcu için kulübü Midtjylland'ın bonservis beklentisi 20 milyon euro. Bu konuda dün Futchile sitesi, müjdeyi verdi.

SÜREÇ ÇOK OLUMLU İLERLİYOR

İşte Futchile'nin haberi: Türkiye'nin Trabzonspor takımı, Osorio için 20 milyon euro'luk teklif yaptı ve oyuncu transfer olmaya çok yakın. "Kaplanlar" görüşmelerde önemli ilerleme kaydediyor. Oyuncunun temsilcileriyle transfer ücretiyle ilgili sadece küçük detayların tamamlanması gerekiyor. Şu an için henüz hiçbir şey netleşmedi ancak süreç iyi bir şekilde ilerliyor. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Şu ana dek Osorio'nun daha iyi bir teklif almaması bu transferin olumlu sonuçlanacağının en büyük işareti olabilir.

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