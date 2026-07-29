İlk görüşmede kararımı verdim

Fırtına'nın yeni transferi Cabral dün idman öncesi konuştu: İlk görüşmede Trabzonspor'un bana duyduğu güveni ve inancı hissettim. Beni en çok etkileyen şey de buydu. Çünkü kulüpte hissettiğim samimiyet ve sevgi çok gerçekti. l Kardeşim ikinci görüşmeyi beklememizi, daha detaylı konuşmalar yapmamızı istiyordu. Ama ben ilk görüşmede gelmeye karar verdim.

TRABZONSPOR ÇOK ÖNEMLİ

Cabral: Trabzonspor benim adıma gerçekten çok önemli bir kulüp. Milli takım arkadaşım Pina'nın Trabzonspor'a gitmeden önceki halini ve sonraki gördükten sonra onun nasıl geliştiğini, ne kadar değiştiğini gördükten sonra zaten benim adıma Trabzonspor kulübüne gelmek daha kolay olmuştu. Kulüp gençlere önem veriyor.