CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İlk görüşmede kararımı verdim

İlk görüşmede kararımı verdim

Fırtına'nın yeni transferi Cabral dün idman öncesi konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
İlk görüşmede kararımı verdim

Fırtına'nın yeni transferi Cabral dün idman öncesi konuştu: İlk görüşmede Trabzonspor'un bana duyduğu güveni ve inancı hissettim. Beni en çok etkileyen şey de buydu. Çünkü kulüpte hissettiğim samimiyet ve sevgi çok gerçekti. l Kardeşim ikinci görüşmeyi beklememizi, daha detaylı konuşmalar yapmamızı istiyordu. Ama ben ilk görüşmede gelmeye karar verdim.

TRABZONSPOR ÇOK ÖNEMLİ

Cabral: Trabzonspor benim adıma gerçekten çok önemli bir kulüp. Milli takım arkadaşım Pina'nın Trabzonspor'a gitmeden önceki halini ve sonraki gördükten sonra onun nasıl geliştiğini, ne kadar değiştiğini gördükten sonra zaten benim adıma Trabzonspor kulübüne gelmek daha kolay olmuştu. Kulüp gençlere önem veriyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası!
G.Saray'a 20'lik stoper!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
8 milyon haneye yerli gaz! Osman Gazi'nin Karadeniz görevi 30 Ağustos'ta başlıyor: Üretim ikiye katlanacak
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı!
E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! 01:01
E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! 01:01
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! 01:01
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... 01:01
Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... 01:01
Leao'dan gündem olan paylaşım! Leao'dan gündem olan paylaşım! 01:01
Daha Eski
Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! 01:01
F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! 01:01
Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! 01:00
G.Saray'da yıldız ismin transferi iptal! G.Saray'da yıldız ismin transferi iptal! 01:00
F.Bahçe'nin Polonya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Polonya kafilesi açıklandı! 01:00
F.Bahçe'den açıklama! Rövanşta yok F.Bahçe'den açıklama! Rövanşta yok 01:00