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Haberler Trabzonspor Güçlü ve gelişime açık

Güçlü ve gelişime açık

Trabzonspor’un yeni transferi Rene Mitongo, atletik yapısı, ceza sahası dominansı ve fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. 18 yaşındaki oyuncunun potansiyeli çok yüksek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Güçlü ve gelişime açık
Augusto'nun satılması sonrasında takıma dahil edilen Rene Mitongo, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Belçika ekiplerinden Standard Liege forması giyen 18 yaşındaki forvet için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Avusturya kampına katılan oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. 1.87 boyundaki futbolcu sadece 7 maçta oynamış ama scout raporları çok olumlu. Oyuncunun en belirgin öne çıkan yönleri olarak yüksek atletizmi, fiziki gücü ve boyuna kıyasla sergilediği etkili hızı gösterildi. Ceza sahası içerisinde dominant bir yapıya sahip olan Mitongo, sırtı dönük oyunda top saklama becerisi ve fiziksel mücadelesiyle takımı rahatlatan bir profil çiziyor. Teknik temel (fundamental) ve bitiricilik meziyetleri bakımından henüz gelişim aşamasında ve "ham" bir oyuncu olduğu ifade ediliyor.
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