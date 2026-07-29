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Haberler Trabzonspor Draguş için kaos

Draguş için kaos

Fırtına, 2024'te Standard Liege'den 1.7 milyon euro'ya aldığı Draguş'u, geçen sezon Eyüp ve Gaziantep FK'ya kiralamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Draguş için kaos
Fırtına, 2024'te Standard Liege'den 1.7 milyon euro'ya aldığı Draguş'u, geçen sezon Eyüp ve Gaziantep FK'ya kiralamıştı. Avusturya kampında olan Rumen forveti Fatih Tekke'nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosuna alınmaması yeniden ayrılık iddiasını güçlendirdi. Romanya ekibi FCSB, 27 yaşındaki futbolcuyu istiyor ama bonservis ödemeyi düşünmüyor. Trabzonspor ise bu teklife sıcak bakmıyor.
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