Saviolo iki kanatta da iyi

Trabzonspor'un Avusturya kampındaki en dikkat çeken isimlerinden biri de Noah Saviolo oldu. Eintracht Frankfurt maçında orijinal mevkii sol kanat olmasına rağmen sağ kanatta görev alan yetenekli oyuncu, çok yönlülüğüyle dikkat çekti. İki kanatta da oyuna katkı sağlayan ve temposuyla öne çıkan Saviolo, yeni sezonda bordo-mavililerin hücum çeşitliliğinde kritik bir role sahip olacağını gösterdi. Bu arada oyuncunun Frankfurt maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı ve tedavisine de başlandığı da öğrenildi.