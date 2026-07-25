İlk taksidi yatırdılar

Fiorentina, 30 milyon 61 euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan transfer ettiği Cristo Oulai'nin ilk taksidini yatırdı. Fırtına, 20 yaşındaki orta sahayı 26 milyon euro + 4 milyon 61 euro karşılığında Fiorentina'ya göndermişti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Fiorentina, 30 milyon 61 euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan transfer ettiği Cristo Oulai'nin ilk taksidini yatırdı. Fırtına, 20 yaşındaki orta sahayı 26 milyon euro + 4 milyon 61 euro karşılığında Fiorentina'ya göndermişti.