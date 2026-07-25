Çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek üst üste altıncı kez son dört takım arasına kalmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin ile kozlarını paylaşıyor. 2023'te organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşayan Filenin Sultanları, bu yıl da kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Ay-yıldızlı ekip, Çin engelini aşması halinde finalde İtalya-Brezilya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Heyecan dolu yarı final karşılaşmasını haberimiz üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Çin-Türkiye mücadelesine ilişkin öne çıkan tüm ayrıntılar...

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ÇİN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çin-Türkiye yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü TSİ 14:30'da başladı. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

LİG ETABINDA GÜLEN TARAF TÜRKİYE OLMUŞTU

İki ekip, Milletler Ligi'nin lig etabında da karşı karşıya gelmiş ve büyük çekişmeye sahne olan mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmıştı. Filenin Sultanları, aynı mücadeleci performansı yarı finalde de sergileyerek adını finale yazdırmak istiyor.