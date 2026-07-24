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Trabzonspor çok büyük

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Her yerde taraftarımız var çok şükür. Trabzonspor camiası çok büyük” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor çok büyük

Bordo-mavili takım, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için dün Avusturya'ya gitti. Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Salzburg Havalimanı'na hareket etti. Fırtına'yı Avusturya'da taraftarlar karşıladı. Teknik Direktör Fatih Tekke de yolculuk öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her yerde taraftarımız var çok şükür. Trabzonspor camiası çok büyük. Zaten bize de ilgi ve alakalarını gösteriyorlar. Bu sene de Salzburg'tayız. Buradan birkaç saat bir yolculuğumuz var. Sonrasında inşallah kazasız belasız 3 tane hazırlık maçımız var. Hepimize inşallah yeni sezon hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı. Karadeniz devi Salzburg'da Schladming kasabasında 11 günlük kamp yapacak.

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