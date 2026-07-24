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Haberler Trabzonspor Tesis açıklaması

Tesis açıklaması

Başkan Ertuğrul Doğan yeni tesis projesi için, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlar ve milletvekilleri olmak üzere herkes Trabzonspor için doğru olanı yapmak için uğraşıyor" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Tesis açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tesislerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başkan Ertuğrul Doğan, şunları söyledi: "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlar ve milletvekilleri olmak üzere herkes Trabzonspor için doğru olanı yapmak için uğraşıyor. Trabzon'da yeni havalimanı şart. Yanında tesislerimiz var. Dört tarafı duvarlarla çevrilmiş ve 20-25 metre civarında kot farkından yan duvarların altında kalan bir tesis alanı düşünün, Trabzonspor'a yakışan bir görüntü olmaz. 4-5 yıllık bir inşa süreci var. Bu kadar hafriyatın olduğu sürede sağlıklı çalışmak mümkün değil. Tesisleri stadın yan tarafında yapmayı planlıyoruz. Trabzon tarafından geldiğiniz zaman Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne dönen bir kavşak var. O kavşaktan itibaren tesisler başlayacak ve yolla bağlantısı kesilecek. Trabzonspor'a yakışır, Avrupa'da herkesin konuşacağı bir tesis projesi planlıyoruz. Önümüzdeki 100 yılda Trabzonspor'un ihtiyaç duymayacağı bir proje planlıyoruz. Bu proje için çalışmalar başladı. Projenin görsellerini paylaşacağız."
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