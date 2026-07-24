Kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'da Avusturya kampının kadrosu dün açıklandı. Draguş kafilede yer alırken, Lundstram ve Mendy götürülmedi. Kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Onana, Ahmet, Onuralp, Erol Can, Mustafa Eskihellaç, Cabral, Pina, Mustafa Akçay, Samet Akaydin, Ali Şahin, Berat Tekke, Nwaiwu, Savic, Cenk Özkacar, Batagov, Salih, Ozan Tufan, Okay, Bouchouari, Folcarelli, Melih, Muçi, Malinovskyi, Oğuzhan, Yiğithan, Thierry Karadeniz, Metehan, Saviolo, Aral, Umut Nayir, Onuachu ve Draguş.

ÜÇ HAZIRLIK MAÇI

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdürecek Trabzonspor üç hazırlık maçı oynayacak. Bordo-mavililer, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 16.30'da Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.30'da Katar ekibi Al-Sadd ve 2 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İtalya Serie A'dan Udinese ile karşılaşacak.