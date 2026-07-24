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Haberler Trabzonspor Gözler Draguş’ta

Gözler Draguş’ta

Süper Lig'de bu sezon uygulanacak 10+4 yabancı kuralında Trabzonspor 13 yabancıya sahip. Bordo-mavili takımda kadroda düşünülmeyen Denis Draguş'un gitmesi halinde bir kontenjan daha açılacak ve transfer çalışmalarında yönetimin eli güçlenecek. Avusturya kampına dahil edilen Rumen yıldız Draguş'un performansı takip edilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Gözler Draguş’ta
Süper Lig'de bu sezon uygulanacak 10+4 yabancı kuralında Trabzonspor 13 yabancıya sahip. Bordo-mavili takımda kadroda düşünülmeyen Denis Draguş'un gitmesi halinde bir kontenjan daha açılacak ve transfer çalışmalarında yönetimin eli güçlenecek. Avusturya kampına dahil edilen Rumen yıldız Draguş'un performansı takip edilecek.
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