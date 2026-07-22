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Haberler Trabzonspor Kamp kadrosu şekilleniyor

Kamp kadrosu şekilleniyor

Yarın Avusturya kampına başlayacak Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin kamp kadrosu netleşmeye başladı. Trabzon'daki çalışmalarda yer almalarına rağmen yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Lundstram ile Draguş'un Avusturya kampına götürülmesi beklenmiyor. Mendy için de transfer görüşmeleri sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Kamp kadrosu şekilleniyor

Yarın Avusturya kampına başlayacak Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin kamp kadrosu netleşmeye başladı. Trabzon'daki çalışmalarda yer almalarına rağmen yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Lundstram ile Draguş'un Avusturya kampına götürülmesi beklenmiyor. Mendy için de transfer görüşmeleri sürüyor.

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Fırtına'nın Avusturya kampında oynayacağı 3 hazırlık maçının takvimi netleşti. Bordo-mavililer 26 Temmuz'da 15.30'da Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. 30 Temmuz'da Al Sadd ile 17.30'da ve 2 Ağustos'ta 16.30'da Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 8 Ağustos'ta da Göztepe ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

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