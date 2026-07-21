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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fırtına’da kasa doldu

Fırtına’da kasa doldu

Trabzonspor, yaptığı önemli satışlarla tarihe geçti, önemli kazanımlar elde etti. Yurt içi satışında Uğurcan zirvede, yurt dışında Christ İnao Oulai üçüncü sırada

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Fırtına’da kasa doldu

Trabzonspor, Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir transfer başarısına imza atarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Bordo-mavili kulüp, oyuncu yetiştirme ve pazarlama stratejisindeki ustalığını konuşturarak Türkiye'nin yurt içi en pahalı oyuncu satışı rekorunu elinde tutuyor. Listenin zirvesinde Uğurcan Çakır yer alıyor. Milli kaleci, bonuslarla birlikte 36 milyon euro'luk astronomik bonservis bedeliyle yurt içi satış rekorunu kırarak Galatasaray'a Türk futbolunun gelmiş geçmiş en pahalı transfer satışı olarak tarihe geçti. Bu rekorun kırılması çok zor gözüküyor. Christ İnao Oulai, 30 milyon 61 bin euro'luk bedelle İtalya temsilcisi Fiorentina'ya giderek "yurt dışı satış rekorunda" üçüncü sıraya yerleşti. Listenin devamında Ferdi Kadıoğlu (30+5 milyon euro) Fenerbahçe, Sacha Boey (30+5 milyon euro) Galatasaray ve Arda Güler (28 milyon euro) Fenerbahçe gibi büyük satışlar yer alıyor. Fırtına'nın bu dönem yeni satış rekorları kırması bekleniyor.

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