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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Cenk Özkacar sürprizi! Kısa süre içinde...

Trabzonspor'dan Cenk Özkacar sürprizi! Kısa süre içinde...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yerli takviyesinde önemli adımlar atan Trabzonspor, bonservisi Valencia’da olan 25 yaşındaki sol stoper Cenk Özkacar’ı takip ediyor. Bordo-mavililer kısa sürede transfere karar verecek. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 20:07 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 23:53
Trabzonspor'dan Cenk Özkacar sürprizi! Kısa süre içinde...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken stoper alternatifi için Cenk Özkacar'ın ismi gündeme geldi. Bonservisi İspanyol kulübü Valencia'da olan 25 yaşındaki savunmacının durumu yakından araştırılıyor. 2025-2026 sezonunu Alman ekibi Köln'de kiralık geçiren ve 27 maça çıkan Cenk, bin 886 dakika süre aldı. Kadrosuna mutlaka bir sol stoper takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, milli yıldızı takibe başladı.

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralını göz önünde bulunduran Karadeniz devi, yerli transferine önem veriyor. Cenk Özkacar konusunda Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de kararı belirleyici olacak. 25 yaşındaki stoperin Valencia'dan ayrılmak istediği ve Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Arseniy Batagov'un kadroya geç dönecek olmasından dolayı sol stoperde oynayan Cenk'in ismi listeye dahil edildi.

MİLLİ TAKIMDA DA YER ALDI

A Milli Takımımız'da da 2022'den beri zaman zaman aday kadroda yer alan Cenk Özkacar, 9 kez ay-yıldızlı formayı taşıdı. Cenk, hem Stefan Kuntz hem de Vincenzo Montella dönemlerinde A Milli Takımımız'da kadroya seçildi, sahaya çıktı.

SOL STOPER OYNUYOR

Savunma hattında sol stoper olarak görev yapan Cenk Özkacar, sol bekte de şans bulabiliyor. 1.90 boyundaki 25 yaşındaki yıldız, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor. Cenk, sol ayağını da son derece etkili kullanıyor.

5 SENEDİR AVRUPA'D

Cenk Özkacar, kariyerinin büyük bölümünü yurt dışında geçirdi. Altay altyapısından yetişen 25 yaşındaki stoper, 2020 yılında 1.8 milyon euroya Fransa'nın Olympique Lyon takımına transfer oldu. 2023'te de 5 milyon euroya Valencia'ya giden Cenk, bu süreçte Valladolid ve Köln'de de kiralık forma giydi.

GÜÇLÜ YERLİ ROTASYONU

Bordo-mavili takım bu sezon yerli transferinde önemli hamleler yaptı. Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal ve Aral Şimşir gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da son olarak Cenk Özkacar ismi de gündeme geldi.

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