İngilizler duyurdu! Trabzonspor'dan Morgan Whittaker hamlesi

Trabzonspor'un adı sağ kanat transferi için birçok futbolcu ile anılıyor. Son iddia İngiltere'den geldi. İngiliz basını, Karadeniz devinin Middlesbrough forması giyen Morgan Whittaker ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde şu ana kadar resmi bir girişim olmadığı, yalnızca ön temas kurulduğu dile getirildi. Market değeri 18 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcu için, Fırtına'nın hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. 2025-26'da Middlesbrough'da 43 maçta görev yapan Whittaker, 38 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 3 bin 7 dakika sahada kalan İngiliz oyuncu, sezonu 14 gol ve 7 asistle tamamladı.

TAM BİR JOKER OYUNCU, HER TAKIMA LAZIM

Ayrıca Morgan Whittaker, sezon içerisinde 5 kez haftanın takımına seçildi. Sağ kanatta görev yapan oyuncu, hücum hattının farklı bölgelerinde de forma giyebiliyor. 1.83 boyundaki futbolcu, özellikle sol ayağını etkili kullanması, ceza sahasındaki bitiriciliği ve hücum katkısıyla öne çıkıyor. Attığı 14 golün 13'ünü sol ayağıyla kaydeden oyuncu, Middlesbrough'nun en üretken isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Middlesbrough Teknik Direktörü Kim Hellberg'in gelecek sezon planlamasında önemli bir yere sahip olduğu belirtilen Whittaker'ın kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KALİTEYE YÖNELDİ

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, hücum hattında fark yaratacak isimlere yönelmiş durumda. Morgan Whittaker'ın çok yönlü yapısı, sağ kanat dışında forvet arkası ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle bordo-mavili ekibin ilgisini çekiyor.