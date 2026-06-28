Trabzonspor'dan Chukwueze hamlesi! İşte transfer formülü

Yeni sezon öncesi 8 transferle gövde gösterisi yapan Trabzonspor, sağ kanat takviyesi için de girişimlerini sürdürüyor. Birçok futbolcuyu gündemine alan bordo-mavililerin masasına gelen isimlerden biri Samuel Chukwueze oldu. Milan forması giyen Nijeryalı yıldız için Trabzonspor'un teklif yaptığı ifade edildi. Transferde 15 milyon euro seviyesinde bir rakamın konuşulduğu belirtildi. 1.72 boyundaki futbolcu, geçen sezon Fulham'da kiralık forma giyerken, ligde 23 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'un bu transferde satın alma zorunluluğu içeren bir formülü de değerlendirdiği ifade edildi.

MARKET DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Bordo-mavililerin Samuel Chukwueze'yi hücum hattı için önemli bir fırsat olarak gördüğü kaydedildi. Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldızın, Trabzonspor forması giyip giymeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Nijeryalı futbolcu, sağ kanatta oynayan, sol ayağını çok etkili kullanan ve bire birlerde fark yaratan bir kanat oyuncusu Oyun tarzı nedeniyle sık sık Arjen Robben'e benzetilen Samuel ,hızı, bire birde adam eksiltme becerisi ve skora yaptığı katkıyla tanınıyor. Nijeryalı yıldızın, bordo-mavili ekibin hücum gücünü bir üst seviyeye taşıyabileceği düşünülüyor.

500 BİNE GELDİ, 21 MİLYONA GİTTİ

Chukwueze asıl patlamayı Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Villarreal'de yaptı. İspanyol ekibi, 27 yaşındaki futbolcuyu 2017'de 500 bin euro'ya renklerine bağlamış ve 2023'te 21.1 milyon euro'ya Milan'a satmıştı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hız ve patlayıcılık.

İlk adımı çok hızlıdır.

Açık alanda savunma arkasına koşularıyla tehlike yaratır.

Kontra atak futboluna çok uygundur.

Yaratıcılık

Çizgiye inip asist yapabilir.

Savunmayı üzerine çekerek takım arkadaşlarına alan açar.

Ani yön değiştirmeleriyle kilit paslar üretebilir.