Batista Mendy için flaş gelişme! Transfer opsiyonu...

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken, geçtiğimiz sezon İspanya'nın Sevilla kulübüne kiralanan Batista Mendy için önemli bir gelişme yaşandı.

SEVILLA SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMADI

Fotomaç'ın haberine göre; Batista Mendy'nin Sevilla macerası beklenen şekilde kalıcı bir transfere dönüşmedi. İspanyol ekibinin sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öğrenildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bu gelişmeyle birlikte Fransız futbolcunun bonservisi yeniden tamamen Trabzonspor'un kontrolüne geçti. Bordo-mavili yönetimin oyuncunun geleceğiyle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.