Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan transferde olay hamle! Andre Onana için...

TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan büyük bir sevinç yaşadı.

Bitiş düdüğüyle sahaya giren Doğan, soluğu kiralık sözleşmesi biten kaleci Andre Onana'nın yanında aldı. 30 yaşındaki oyuncuyla neşeli bir diyalog kuran başkan Doğan'ın, "Bu coşkunun daha fazlasını yaşamak istiyorsan takımda kalmalısın" dediği belirtildi. Doğan, 1.90 boyundaki eldiveni bırakmak istemediklerini doğrudan iletmiş oldu.

Saha içindeki bu samimi diyaloğun ardından bordo- mavili yönetim, Manchester United ile resmi temasları önümüzdeki hafta hızlandıracak. Başkan Doğan "Onana kalmak isterse para konusunu hallederiz" diyerek kesenin ağzını açacağını resmen açıkladı.