Trabzonspor'un transfer formülü belli oldu! Edon Zhegrova için...

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme dikkat çekti. İtalyan basınında yer alan haberlerde, bordo-mavililerin Juventus forması giyen kanat oyuncusu Edon Zhegrova ile ilgilendiği vurgulandı. Juventus'un sezon bitimiyle beraber 27 yaşındaki Kosovalı yıldızı elden çıkarmak istediği ve tekliflere açık olduğu kaydedildi.

Haberin detayında Trabzonspor'un deneyimli yıldız için istekli olduğu ve öne çıktığı vurgulandı. Juventus'un Edon Zhegrova'yı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ve teklif konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi olan Kosovalı futbolcunun da daha fazla forma giyeceği bir takımda oynamayı düşündüğü kaydedildi. Juventus'ta bu sezon 18 maçta forma giyen Zhegorova'nın Avrupa kupalarında yer alan bir takıma gitmek istediği belirtildi. Trabzonspor'un çalışmaları sürdüreceği aktarıldı.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ OYNUYOR

Edon Zhegrova, hücumda çok yönlü futboluyla dikkat çekiyor. Kosovalı yıldız, sol açık, sağ açık ve forvet olarak görev yapabiliyor.

27 yaşındaki futbolcu, sol ayağını etkili kullanabiliyor.