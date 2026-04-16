Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Tekke'nin imha planı

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında yaşanan puan kaybı sonrası Trabzonspor, Başakşehir maçında hata yapmak istemiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligdeki son periyoda girilirken adeta detaylara kilitlendi. Tüm zamanını tesislerde geçiren genç teknik adam, ekibiyle birlikte rakip analizlerinde en ince ayrıntılara kadar iniyor.

Pazar günü karşılaşacakları Başakşehir'i mercek altına alan Tekke, özellikle ligin ikinci yarısında çıkış yakalayan İstanbul temsilcisinin oyun planını parça parça inceliyor. Rakibin set oyunları, geçişleri ve bireysel performansları tek tek analiz ediliyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan puan kaybının tekrar etmemesi adına idman temposunu artıran bordo-mavililerde disiplin üst seviyeye çıkarıldı. Tekke'nin planında, rakibin güçlü yönlerini etkisiz hale getirirken hücumda daha üretken bir Trabzonspor oluşturmak var.

5 MAÇTA 15 PUAN

Bordo-mavililer, pazar günü evinde Başakşehir'i konuk edecek. Fatih Tekke, bitime 5 maç kala artık kayıp istemiyor. Tüm planlarını 5'te 5 üzerine kuran başarılı hoca, takımla yaptığı konuşmalarda da motivasyon turlarını hızlandırdı. Tekke'nin "Bu hikayeyi buraya siz getirdiniz. Sonunu da güzel bitireceğiz. Bu takıma hep inandım ve artık son virajda daha fazla güveniyorum. Başakşehir'i yenip tekrar çıkışa geçeceğiz. Önümüzde 15 puanlık periyot var. Her şey olabilir. Yeter ki biz kazanalım" dediği öğrenildi.

3 KARŞILAŞMA İÇERİDE

Fırtına, pazar günü Başakşehir'i konuk ettikten sonra Konya deplasmanına gidecek. Ardından iç sahada Göztepe mücadelesi var. 33. haftada derbide İstanbul'da Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak Fırtına, ligde son maçına iç sahada G.Birliği ile çıkacak. Kalan 5 haftada Trabzonspor 3 maçını iç sahada oynayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise 3 kez deplasmana gidip, evlerinde 2 karşılaşmaya çıkacaklar.

Ezeli rakipler arasında transfer derbisi!
G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi!
DİĞER
4 yıllık yasak aşk belgelendi! Sabri Sarıoğlu ve Lara Aslan'ın o fotoğrafı gündemi sarstı...
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'tan tepki Özgür Özel'e "ahlak yasası" tepkisi: Pavyoncuları at
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio...
Arda, R. Madrid'e yetmedi! Arda, R. Madrid'e yetmedi! 01:46
Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! 01:46
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! 01:46
Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! 01:46
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 01:46
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... 01:45
Daha Eski
Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? 01:45
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! 01:45
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor 01:45
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı 01:45
Onuachu'dan haber var! İşte son durumu Onuachu'dan haber var! İşte son durumu 01:45
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! 01:45