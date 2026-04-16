Tekke'nin imha planı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligdeki son periyoda girilirken adeta detaylara kilitlendi. Tüm zamanını tesislerde geçiren genç teknik adam, ekibiyle birlikte rakip analizlerinde en ince ayrıntılara kadar iniyor.

Pazar günü karşılaşacakları Başakşehir'i mercek altına alan Tekke, özellikle ligin ikinci yarısında çıkış yakalayan İstanbul temsilcisinin oyun planını parça parça inceliyor. Rakibin set oyunları, geçişleri ve bireysel performansları tek tek analiz ediliyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan puan kaybının tekrar etmemesi adına idman temposunu artıran bordo-mavililerde disiplin üst seviyeye çıkarıldı. Tekke'nin planında, rakibin güçlü yönlerini etkisiz hale getirirken hücumda daha üretken bir Trabzonspor oluşturmak var.

5 MAÇTA 15 PUAN

Bordo-mavililer, pazar günü evinde Başakşehir'i konuk edecek. Fatih Tekke, bitime 5 maç kala artık kayıp istemiyor. Tüm planlarını 5'te 5 üzerine kuran başarılı hoca, takımla yaptığı konuşmalarda da motivasyon turlarını hızlandırdı. Tekke'nin "Bu hikayeyi buraya siz getirdiniz. Sonunu da güzel bitireceğiz. Bu takıma hep inandım ve artık son virajda daha fazla güveniyorum. Başakşehir'i yenip tekrar çıkışa geçeceğiz. Önümüzde 15 puanlık periyot var. Her şey olabilir. Yeter ki biz kazanalım" dediği öğrenildi.

3 KARŞILAŞMA İÇERİDE

Fırtına, pazar günü Başakşehir'i konuk ettikten sonra Konya deplasmanına gidecek. Ardından iç sahada Göztepe mücadelesi var. 33. haftada derbide İstanbul'da Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak Fırtına, ligde son maçına iç sahada G.Birliği ile çıkacak. Kalan 5 haftada Trabzonspor 3 maçını iç sahada oynayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise 3 kez deplasmana gidip, evlerinde 2 karşılaşmaya çıkacaklar.