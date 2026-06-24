Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde futbolseverleri ekrana kilitleyen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarının sonuna yaklaşılırken heyecan ve gerilim en üst düzeye ulaştı. B grubunun 3. hafta maçında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geliyor. 1'er puanı bulunan iki takım mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Bosna Hersek: Vasilj, Alajbegovic, Bajraktarevic, Basic, Demirovic, Dzeko, Katic, Kolasinac, Malic, Radeljic, Sunjic

Katar: Abunada, Afif, Al Brake, Al Haydos, Boudiaf, Edmilson, Fathi, Gaber, Khouhki, Laye, Pedro Miguel

BOSNA HERSEK-KATAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası B Grubu'ndaki heyecan dolu mücadele saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Kerim Alajbegovic! Muhteşem çalımlar ve arkasından müthiş bir gol vuruşu! ⚽️ pic.twitter.com/B29hXWXfNN — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026

Edin Dzeko'nun vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu! Bosna Hersek arka arkaya gollerle farkı 2'ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/Ma6mm1MNl8 — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026