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Haberler Dünya Kupası Bosna Hersek-Katar maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

Bosna Hersek-Katar maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası B Grubu 3. hafta maçında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geliyor. 1'er puanı bulunan iki takım sahaya galibiyet için çıkıyor. Bosna Hersek-Katar mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 22:49
Bosna Hersek-Katar maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde futbolseverleri ekrana kilitleyen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarının sonuna yaklaşılırken heyecan ve gerilim en üst düzeye ulaştı. B grubunun 3. hafta maçında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geliyor. 1'er puanı bulunan iki takım mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Bosna Hersek: Vasilj, Alajbegovic, Bajraktarevic, Basic, Demirovic, Dzeko, Katic, Kolasinac, Malic, Radeljic, Sunjic

Katar: Abunada, Afif, Al Brake, Al Haydos, Boudiaf, Edmilson, Fathi, Gaber, Khouhki, Laye, Pedro Miguel

BOSNA HERSEK-KATAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası B Grubu'ndaki heyecan dolu mücadele saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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