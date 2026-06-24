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Haberler Dünya Kupası İsviçre-Kanada maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

İsviçre-Kanada maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası B Grubu'nda İsviçre ile Kanada karşı karşıya geliyor. 4'er puanı bulunan iki takım grup liderliği için sahaya çıkıyor. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Ramon Abatti yönetiyor. İsviçre-Kanada maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 21:53 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 23:11
İsviçre-Kanada maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, B Grubu'nda liderlik finali heyecanı yaşanıyor. 4'er puanları bulunan İsviçre ve Kanada, kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Ramon Abatti yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İsviçre: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Manzambi, Sow, Freuler; Vargas, Embolo

Kanada: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Choiniere, Saliba, Buchanan, Ali Ahmed; Jonathan David, Larin

B GRUBU'NDA ZİRVE SAVAŞI: KANADA AVARAJLA ÖNDE!

Gruptaki ikinci maç gününde her iki takım da sahada adeta fırtına estirdi. Ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada, Katar karşısında oyunun kontrolünü tamamen elinde tutarak sahadan 6-0'lık ezici ve tarihi bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla turnuvaya net bir mesaj veren Kanadalılar, topladıkları puan ve yüksek avarajla grubun birinci sırasına yerleşti.

Diğer tarafta ise turnuvaların gediklisi İsviçre vardı. Güçlü bir jenerasyona sahip olan Bosna-Hersek karşısında vites artıran İsviçre, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılmayı bildi. İsviçre bu galibiyetle puanını eşitlemiş olsa da genel avarajda 6-0'lık skorun getirdiği avantajla liderlik koltuğunda oturan Kanada'nın hemen arkasında ikinci sıraya konumlandı.

İSVİÇRE-KANADA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası B Grubu'nda lideri belirleyecek olan bu dev karşılaşma, Kanada'nın Vancouver kentindeki ünlü BC Place Stadyumu'nda saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GOLLERİ

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