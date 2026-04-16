Müjde! Onuachu forma giyecek

Trabzonspor'da kritik Başakşehir maçı öncesi 3 önemli isimden sevindirici haber geldi. Bordo-mavililerde Onuachu, Muçi ve Batagov'un bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Alanyaspor karşılaşması öncesinde son antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hisseden Onuachu'nun MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmadı. Nijeryalı golcünün sıvı kaybına bağlı olarak serum tedavisi gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Deneyimli forvetin bugün takımla çalışmalara katılması ve Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.