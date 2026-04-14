Başkan Ertuğrul Doğan'dan çağrı

Başkan Ertuğrul Doğan, camiaya seslenerek ekonomik destek çağrısında bulundu. Kulübün en önemli gündem maddesinin ekonomik yapı olduğunu belirten Doğan, camianın tüm paydaşlarını destek olmaya davet ederek, "Trabzonspor'un en büyük problemi maddi konular. İş adamlarımızı, taraftarlarımızı TS Club'un yaptığı kampanyalara katılmaya, forma almaya davet ediyorum. Önümüzdeki günlerde gelecek sezonun kombinelerini de çıkaracağız " dedi.

HEDEFİMİZ 2026 YILI

Localara olan ilginin uzun vadeli hedeflerle sürdüğünü belirten Doğan, "Localarını 2040 yılına kadar uzatan yönetici arkadaşlarımız var. Hedefimiz 2061. İnşallah desteklerle bu süreç devam edecek. Bu bizim için çok önemli" dedi.

LOCAYA YOĞUN İLGİ VAR

Kulüp olarak loca kampanyası başlattıklarını ifade eden Doğan, iş dünyasına çağrısını yineleyerek, "Şu anda bir loca kampanyası yapıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve camiamızdan iş insanlarımızı localarımızı almaya davet ettik. Sağ olsunlar karşılıksız kalmadı. Nevzat Aydın'a, Esat Emanet'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.