Trabzonspor Oğuz Aydın'dan vazgeçmiyor! Yaz transfer döneminde...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile aynı puanda olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste sonrası harekete geçen yönetim, yabıncı futbolcuların yanı sıra yerli operasyonuna da başladı. Direkt ilk 11'de forma giyebilecek Türk isimleri kadroya katmak isteyen bordo-mavililer, Fenerbahçe'de ayrılmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat Oğuz Aydın'ı yeniden radarına olmuş durumda. Trabzonspor, ara transfer döneminde Oğuz ile anlaşmış ama Fenerbahçe bırakmamıştı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Son gün Oğuz transferi olmadı. Oyuncuyla anlaştık ama kulübü vermedi" demişti.

12 DAKIKA FORMA GIYEBİLDİ!

25 yaşında 1.83 boyundaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara bölgelerinde görev yapabiliyor. Hızı ve oyun zekasıyla ön plana çıkan gurbetçi oyuncunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olan Oğuz da takımından ayrılmak istiyor. Bu sezon Fenerbahçe'de toplam 33 resmi maça çıktı ve 1134 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 2 asistlik katkı yapan Oğuz Aydın, Tedesco'nun planları arasında yer almadığı için, ligin ikinci yarısında yalnızca 12 dakika sahada kaldı. İtalyan hoca, bu görüntüsüyle oyuncuyu kadroda düşünmediğini net bir şekilde gösterdi. Bordo mavili kulüp yönetimi, Oğuz için yaz döneminde yeniden harekete geçecek.