Trabzonspor, Nwaiwu için bır şans

Fırtına'nın devre arasında Austurya Bundesliga ekibi Wolfsberger'den 5.5 milyon euro'ya aldığı Nwaiwu, Nijerya Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk maçta mest etti. Nijerya Premier Lig Başkanı Elegbeleye, 22 yaşındaki stoperin gelişiminde Trabzonspor'a transfer olmasının büyük bir şans olduğunu dile getirdi.
31 Mart 2026 Salı 06:50
