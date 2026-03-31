Ian Subiabre takibi

Son dönemde kadrosuna genç oyuncuları katarak dikkatleri üzerine çeken Fırtına, bu kez gözünü Arjantin'e dikti. Karadeniz devi, Arjantin ekibi River Plate formasını terleten Arjantinli sağ kanat İan Subiabre'yi gündemine aldı. Şili'de düzenlenen U-20 Dünya Kupası'ndan bu yana 19 yaşındaki futbolcuyu takip altına alan bordo-mavili ekip, teklif yapmaya hazırlanıyor. Turnuvada 7 maçta görev alan Arjantinli oyuncu 2 gole imza attı. Genç yetenek, River Plate forması altında ise görev aldığı 33 karşılaşmada 3 gol 3 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan 1.74 boyundaki futbolcu sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.