Doğan’dan Tekke’ye: Fevkalade

Bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin sahip olduğu kadroyla fevkalade bir performans gösterdiğini belirtti. Doğan, kulüp dergisindeki yazısında şunları söyledi: "Teknik direktörümüz Fatih Tekke sahip olduğu kadroyla birlikte fevkalade bir performans sergilemiştir. Bazı kulüplerin milyonlarca euro harcayarak oluşturduğu kadrolara karşı son derece rekabetçi bir futbol oynamak doğru planlama, güçlü bir ekip anlayışı ve etkin bir teknik yönetimle mümkün olabilmektedir. Hocamız bu üç unsuru birleştirerek bir başarı grafiği ortaya koydu."

PLANLAMALAR BAŞLADI

Başkan Doğan: Profesyonel futbolda sezon sonu dönemi, takip eden sezonun temellerinin atıldığı en kritik süreçlerden biridir. Bu gerçeğin bilinciyle gelecek sezon yapılanması için gerekli çalışmalar, sezon tamamlanmadan başlatılmıştır. Kadro planlaması, transfer politikası, sözleşme yenileme süreçleri ve bütçe dengesi, teknik ekibimiz ile yönetim arasında koordineli biçimde yürütülmektedir.

GENİŞ ORGANİZASYON

Sezon sonunda her zamankinden daha kapsamlı bir organizasyonun gerektiğini aktaran Doğan, "Ayrılacak ve kalacak oyuncular, mevki ihtiyaçları, finansal çerçeve ve teknik kadronun tercihleri... Hepsinin birbiriyle uyumlu şekilde yönetilmesi zorunludur. Bu süreç uzun vadeli bir kulüp perspektifinin ürünü olacak. Trabzonspor'un bu yoldaki kararlılığı sabittir" dedi.