Fırtına’dan geçit yok

Trabzonspor, Manisa Basket’e şans tanımadı. Taraftar desteğiyle kazanan Fırtına, üst üste 2. galibiyetini aldı
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 06:50
Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor evinde Manisa Basket'i 96-92 yendi. Trabzonspor; Delgado, Yeboah ve Reed'le ilk çeyreği 24-19 önde geçti. 2. çeyreğe etkili başlayan Manisa, Yiğit ve Martin ile sayılar buldu. Fırtına, Berk Demir ve Taylor'la devreyi 47-47 bitirdi. 3. periyodu konuk ekip 75-71 önde bitirdi. Taraftar desteğiyle bordo-mavililer, Delgado'nun ribauntları ve Taylor'ın sayılarıyla 96-92 kazandı.