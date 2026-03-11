Trabzonspor ve Türk futbolunun acı kaybı: Kaynak'ı kaybettik

Trabzonspor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, dün akşam saatlerinde yemek yediği sırada aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktorların bir saate yakan kalp masajı yaptığı Orhan Kaynak, 56 yaşında hayatını kaybetti. Trabzonspor Kulübü, vefat haberini böyle duyurdu:

LAKABI 'KÜÇÜK ORHAN'

Kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapan, eski futbolcularımızdan Orhan Kaynak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Kaynak; bugün akşam saatlerinde tesislerimizde geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Orhan Kaynak, camiamızda "Küçük Orhan" lakabıyla anılmıştır. Özellikle Avrupa kupalarında gösterdiği performansla hatırlanan Kaynak, Aston Villa ile oynanan maçlarda attığı gollerle kulüp tarihimizin unutulmaz anları arasında yer almıştır.

ORHAN KAYNAK KİMDİR?

FUTBOL KARİYERİ: 1 Mart 1970 Adana doğumlu olan Kaynak, futbolculuk döneminde Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaeli ve Samsun gibi önemli kulüplerde forma giymiştir.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ:

Fatih Tekke'nin 11 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor'da göreve başlamasıyla birlikte teknik heyete yardımcı antrenör olarak dahil olmuştur. Orhan Kaynak, Trabzonspor formasını futbolcu olarak 2 sezon (1993- 1995 yılları arasında) terletmişti. Aston Villa'ya 1 Kasım 1994'te deplasmanda attığı o son dakika golü, bordo-mavili ekibin UEFA Kupası'nda İngiliz devini eleyerek bir tarih yazmasını sağlamıştı.

KAFKAS: ÇOK ANİ BİR KAYIP OLDU

Bordo mavililerin Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefatı sonrası üzgün olduklarını belirten Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Çok ani bir kayıp. Hiç kimse hazır değildi. Orhan hocanın neşesi, keyfi başkaydı. Gerçekten birlikte mutlu ve huzurlu bir dönem yaşadık" diye konuştu.

TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

Bordo-mavili yönetim, vefat haberinin ardından Orhan Kaynak için başsağlığı dileğinde bulundu. Paylaşımda, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi.

BAŞKAN GENÇ'TEN MESAJ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı. Başkan Genç mesajında şu ifadelere yer verdi: "Trabzonspor'umuzun yardımcı antrenörü, efsane futbolcularımızdan Orhan Kaynak'ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

DOĞAN: DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

Başkan Ertuğrul Doğan, Orhan Kaynak'ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Doğan, Kaynak'ın Trabzonspor camiası için çok özel bir isim olduğunu belirterek duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Doğan mesajında, şu ifadelere yer verdi; "Kulübümüzde hem futbolcu hem de antrenör olarak kıymetli hizmetlerde bulunan, bu armaya emek vermiş, aidiyetiyle, karakteriyle ve duruşuyla camiamızda müstesna bir yer edinmiş Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve büyük Trabzonspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.''

CAMİA HASTANEYE KOŞTU

Haberin duyulmasıyla birlikte hastaneye ilk gelenler arasında Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas yer aldı. Kafkas'ın yanı sıra bordo-mavili oyuncu Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu, teknik direktör Fatih Tekke, antrenör Metin Aktaş gibi isimlerin de büyük üzüntü içerisinde hastaneye ulaştığı görüldü.

BİR AİLENİN ORTAK KADERİ: KALP KRİZİ!

Orhan Kaynak'ın vefatının ardından ortaya çıkan dramatik detaylar spor camiasını derinden sarstı. 1970 yılında Adana'da 8 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Kaynak'ın, kendisi gibi Türk futboluna mal olmuş üç ağabeyini de benzer şekilde genç yaşta kalp krizinden kaybettiği anlaşıldı. Orhan Kaynak'ın ağabeylerinin her biri Türk futbol tarihinde iz bırakmış isimlerdi: Kayhan Kaynak: Fenerbahçe ve Adanaspor formaları giyen milli futbolcu, 1994 yılında henüz 34 yaşındayken geçirdiği kalp kriziyle hayata veda etmişti. İrfan Kaynak: Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor'un başarılı ismi, 1993 yılında 36 yaşındayken yine kalp krizi nedeniyle vefat etmişti. Reşit Kaynak: Adanaspor'un unutulmaz isimlerinden olan ağabey Reşit Kaynak ise 1999 yılında 47 yaşında kalbine yenik düşmüştü.

VİLLA KAHRAMANI

Fatih Tekke'nin bordo-mavili kulübün başına geçmesinin ardından yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Orhan Kaynak, 364 gündür teknik ekipte yer alıyordu. Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki unutulmaz zaferlerinden birinde de Orhan Kaynak'ın imzası bulunuyordu. 1 Kasım 1994'te oynanan UEFA Kupası 2. tur rövanş maçında Trabzonspor, İngiltere'de Villa Park'ta Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek tur atladı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Orhan Kaynak'ın attığı gol, İngiliz ekibini sahasında eleyerek bordomavililere tarihi bir zafer kazandırdı