Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Meunier’den kötü haber

Meunier’den kötü haber

FIFA, Meunier'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesini yasalara uygun bir şekilde kullandığına hükmederek Trabzonspor'un taleplerini geri çevirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Meunier’den kötü haber

Fırtına, 2024'te Dortmund'dan Meunier'i almıştı. Çıktığı 19 maçta 1 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Belçikalı sağ bek, sözleşmesini tek taraflı feshederek Lille'e gitmişti. Trabzonspor, 'haksız fesih' nedeniyle CAS'a başvurmuş ve 5 milyon euro tazminat istemişti. FIFA, Meunier'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesini yasalara uygun bir şekilde kullandığına hükmederek Trabzonspor'un taleplerini geri çevirdi.

