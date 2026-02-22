Meunier’den kötü haber

Fırtına, 2024'te Dortmund'dan Meunier'i almıştı. Çıktığı 19 maçta 1 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Belçikalı sağ bek, sözleşmesini tek taraflı feshederek Lille'e gitmişti. Trabzonspor, 'haksız fesih' nedeniyle CAS'a başvurmuş ve 5 milyon euro tazminat istemişti. FIFA, Meunier'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesini yasalara uygun bir şekilde kullandığına hükmederek Trabzonspor'un taleplerini geri çevirdi.
