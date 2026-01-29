Trabzonspor'dan transferde Davitashvili ısrarı!

Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, yarışta daha iddialı olmak adına transfer yapacak. Şu ana kadar stopere Nwaiwu, sol beke Lovik'i alan Fırtına'da rota sol kanada çevrildi. Takıma direkt katkı sağlayacak, üst profil bir isim düşünülüyor. Liste uzun ve girişimler devam ediyor. Davitasvhili de adaylardan birisi. Fransa Ligue 2'de AS Saint-Etienne formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Davitashvili; hızı, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla öne çıkıyor. 1.75 boyundaki futbolcu, Fatih Tekke'nin en beğendiği kenar oyunculardan birisi.

SAĞ KANAT VE 10 NUMARADA OYNUYOR

Fransız ekibinin bu sezon oynadığı 17 maçta 9 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu için ön temaslar kuruldu. Sağ kanat ve 10 numarada da oynayabilen Tiflis doğumlu futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Değeri 8 milyon euro olarak gözüken Davitashvili için kurulan ilk temasta Saint- Etienne'in bonservis beklentisinin 15-16 milyon euro seviyelerinde olduğu ortaya çıktı. Bordo mavililer, Fransa 2. Lig ekibinden indirim talep etti. Eğer şartlar uygun olmazsa yönetim diğer adaylara ağırlık verecek. Çok yönlü yürütülen operasyonda zaman daralıyor.