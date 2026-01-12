Trabzonspor İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi.
5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.