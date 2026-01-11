Serdar Saatçi Al Nassr’da

Fırtına, Serdar Saatçi'yi Dubai ekibi Al Nassr'a kiraladı. 22 yaşındaki stopere, transfer sürecini resmiyete dökmek adına izin verildi. Anlaşmada 2.5 milyon euro tutarında zorunlu satın alma opsiyonu var. Dubai temsilcisi, sezon sonunda bunu kullanabilir.
