Onana’ya yakın ilgi

Fatih Tekke, son haftalarda performansında düşüş gözlenen kaleci Onana ile yakından ilgileniyor. Kamerunlu file bekçisi ile sürekli görüşen Tekke, ondan tecrübelerini hem takıma hem de genç kalecilere aktarmasını ve motivasyonunu üst düzeye çıkarmak istiyor.
