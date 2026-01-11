CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Onana’ya yakın ilgi

Onana’ya yakın ilgi

Fatih Tekke, son haftalarda performansında düşüş gözlenen kaleci Onana ile yakından ilgileniyor. Kamerunlu file bekçisi ile sürekli görüşen Tekke, ondan tecrübelerini hem takıma hem de genç kalecilere aktarmasını ve motivasyonunu üst düzeye çıkarmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onana’ya yakın ilgi
Fatih Tekke, son haftalarda performansında düşüş gözlenen kaleci Onana ile yakından ilgileniyor. Kamerunlu file bekçisi ile sürekli görüşen Tekke, ondan tecrübelerini hem takıma hem de genç kalecilere aktarmasını ve motivasyonunu üst düzeye çıkarmak istiyor.
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında!
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi!
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
Emekliye yüksek promosyon: 60 bin liraya kadar avantaj | 2026 banka banka ödeme listesi
F.Bahçe'de Lookman için geri sayım!
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 01:00
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 00:59
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu 00:24
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! 00:24
Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! 00:24
Asensio'ya büyük müjde! Asensio'ya büyük müjde! 00:23
Daha Eski
G.Saray'a Cezayirli orta saha! G.Saray'a Cezayirli orta saha! 00:23
🔴A SPOR CANLI 🔴A SPOR CANLI 00:23
Nijerya yarı finalde! Nijerya yarı finalde! 00:23
Mısır yarı finale yükseldi! Mısır yarı finale yükseldi! 00:23
M. City'den 10 gollü galibiyet! M. City'den 10 gollü galibiyet! 00:23
Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? 00:23