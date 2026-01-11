Fatih Tekke dün idman öncesi kısa bir açıklama yaptı. Tekke, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herkes çaba gösteriyor. Problem yok. Sakatlarımız var. İnşallah onlar da düzelirse 2 maç bizim için çok önemli. Hep birlikte durmamız lazım. Yola ve mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
