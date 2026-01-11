CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor En verimlisi Fırtına

Trabzonspor, puan, gol ve galibiyet başına maliyet oranlarında “büyükler” arasında en verimli takım olarak öne çıktı. Fırtına daha düşük maliyetle performans elde etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Süper Lig kulüplerinin bu sezon mevcut kadroları için ödedikleri bonservis bedelleri üzerinden hazırlanan maliyetperformans tablosunda Trabzonspor'un harcanan paraya karşılık elde ettiği sportif başarıyla öne çıkıyor. Haber61'e göre, mevcut kadrosu için 71 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Trabzonspor, bu yatırımla 35 puan toplarken, puan başına maliyeti 2 milyon euro olarak gerçekleşti. Bordo-mavililer, aynı tabloda yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kıyasla çok daha düşük bir bütçeyle yarışta kalmayı başardı. Trabzonspor'un 33 gol karşılığında gol başına maliyeti 2.15 milyon euro, 10 galibiyet için ise galibiyet başına maliyeti 7.100 milyon euro olarak belirlendi. Bu rakamlar, bordo-mavililerin bütçe disiplin dengesini sahaya sezonun ilk yarısında olumlu yansıttı.

ÜÇ BÜYÜKLER DAHA FAZLA HARCADI

Galatasaray yaklaşık 240 milyon euro'luk kadro maliyetiyle 42 puan toplarken, puan başına 5.71 milyon euro harcadı. Galibiyet başına 18.15 milyon euro harcıyor. Fenerbahçe'de bu rakam 39 puanla 5.92 milyon euro, galibiyet başına 21 milyon euro. Beşiktaş 29 puanla 6.55 milyon euro oldu, galibiyet başına ise 23.75 milyon euro maliyet oluştu. Trabzonspor ise bu üç kulübün tamamından daha düşük maliyetle daha yüksek verim sağlayan ekip oldu.

